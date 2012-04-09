«Доктор Пі» намагався покінчити життя самогубством у СІЗО

Львів. 9 квітня. УНІАН. Андрій Слюсарчук, відомий як «Доктор Пі», намагався покінчити життя самогубством у Львівському СІЗО, повідомила адвокат Слюсарчука Наталія Романик.

За її словами, Андрій Слюсарчук, перебуваючи у СІЗО, порізав собі вени лівої руки. Спробу самогубства помітили працівники СІЗО і зупинили «Доктора Пі», зазначила адвокат, додаючи, що зараз стан її клієнта є вкрай важким, він скаржиться на болі в голові, і в нього тремтять руки та ноги.

Окрім того, Наталія Романик зазначила журналістам «Нашого репортера», що, всупереч українському законодавству, працівники СІЗО не дають їй можливості зустрічатися з Андрієм Слюсарчуком.

Водночас речник управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області Мирослав Демків у коментарі для ZAXID.NET 9 квітня спростував цю інформацію. «Я можу ствердно сказати, що за час свого перебування у слідчому ізоляторі ув’язнений Слюсарчук спроб самогубства не робив», - повідомив він.

Щодо перешкод, які нібито чиняться адвокатові Андрія Слюсарчука щодо зустрічей із клієнтом, Мирослав Демків зазначив: «Слюсарчук перебуває під слідством, він рахується за судом, і всі зустрічі відбуваються за письмовим дозволом органу, за яким він рахується. Якщо адвокат має такий дозвіл, то в працівників СІЗО немає підстав, такого не буває, щоб йому могли не надати зустрічі».

Нагадаємо, за інформацією ZAXID.NET Андрій Слюсарчук в лютому перебував на експертизі у Львівській обласній психіатричній лікарні. Утім, головний лікар Олександр Фільц не зміг підтвердити цієї інформації. 1 березня Слюсарчук повернувся до Львівського СІЗО.

На прес-конференції 7 лютого начальник ГУ МВС у Львівській області Олександр Рудяк повідомив, що справу Андрія Слюсарчука передано до Головного слідчого управління МВС України, оскільки вона охоплює події в декількох регіонах.

При цьому раніше начальник Головного слідчого управління МВС Василь Фаринник зазначав, що справа Андрія Слюсарчука є занадто складною і «заангажованою» для регіону, і саме тому її передано до Києва.

Наразі справа «Доктора Пі» пройшла розгляд в Апеляційному суді м. Львова.

ZAXID.NET

