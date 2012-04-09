На Луганщині лікар виписував мерцям рецепти на наркотики
Поширював психотропи серед молоді
Луганськ. 9 квітня. УНІАН. У Луганській області викрито 36-річного головного лікаря лікарні одного з районів, який незаконно поширював психотропні препарати серед молоді, виписуючи рецепти на імена померлих пацієнтів.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, головлікар є водночас депутатом селищної ради.
Встановлено, що для розповсюдження психотропних препаратів він використовував картки пенсіонерів, які страждали на серйозні недуги із сильними больовими симптомами. На їх ім`я він виписував рецепт форми-3 (спеціальний рецепт, за яким психотропні препарати можна купити в аптеці).
Також для придбання наркотичних препаратів в аптеці головлікар використовував картки померлих пацієнтів.
Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу.