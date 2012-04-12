На Буковині затримано групу, яка скоювала напади на заробітчан

Чернівці. 12 квітня. УНІАН. У Новоселиці Чернівецької області правоохоронці затримали групу осіб, які підозрюються у скоєнні серії розбійних нападів на родини заробітчан, які або повернулися з-за кордону, або передали гроші родичам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник УМВС України у Чернівецькій області, генерал-майор міліції Микола Харабара.

За його словами, до складу групи входили щонайменше семеро осіб (двоє – громадяни Молдови), серед яких – жінка.

Громадяни Молдови підозрюються у скоєнні злочинів і в себе на батьківщині.

За словами М.Харабари, до затримання були задіяні бійці спецпідрозділів «Беркут» і «Сокіл», оскільки розбійні напади банда здійснювала із застосуванням зброї, у тому числі автомата Калашникова.

Він також повідомив, що роботи з вирахування інших членів банди тривають. На сьогодні доведено причетність групи до шести розбійних нападів, під час одного з яких загинула жінка.

*** У січні 2012 року народний депутат Геннадій Москаль направив міністру внутрішніх спав Віталію Захарченку звернення з проханням надати практичну допомогу в знешкодженні банди, яка за минулий рік скоїла, за даними депутата, близько 20 розбійних нападів у Новоселицькому районі Чернівецької області.