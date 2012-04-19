На Луганщині міліціонер займався збутом небезпечних наркотиків
13:28, 19 квітня 2012Кримінал
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Входив до складу ОЗГ
Луганськ. 19 квітня. УНІАН. В Алчевську Луганської області суд засудив учасників організованої злочинної групи, серед яких був працівник міліції, до позбавлення волі строком від 7 до 8 років з конфіскацією майна.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, учасники ОЗГ на території Алчевська займалися незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів.
Діяльності злочинців сприяв старший оперуповноважений сектора боротьби з незаконним обігом наркотиків Алчевського міського відділу ГУМВС України в Луганській області.
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