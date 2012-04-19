200 правоохоронців задіювалися у затриманні банди автокрадіїв

Івано-Франківськ. 19 квітня. УНІАН. Співробітники спецпідрозділу Центрального слідчого Бюро Головної Комендатури поліції Республіки Польща за сприянням УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області припинили діяльність міжнародної організованої злочинної групи, до складу якої входили громадяни України та Республіки Польща.

Як повідомили Паралелі у СЗГ ГУ МВС у Львівській області, члени цієї міжнародної організованої злочинної групи займались незаконним переміщенням викрадених та «проблемних» (кредитних) автомобілів престижних марок через державний кордон України – з подальшою їх легалізацією на території Республіки Польща за підробленими німецькими документами.

20 березня на всій території Республіки Польща було проведено спецоперацію із затримання членів організованої злочинної групи та вилучення автомобілів, у якій було задіяно біля 200 співробітників поліції Республіки Польща. У результаті проведених заходів було затримано 14 учасників злочинної групи – мешканців міст Перемишль, Катовіци, Краків, Варшава, серед яких було п’ятеро громадян України, у тому числі – лідер організованого злочинного угруповання, уродженець Івано-Франківської області.

Зокрема, було проведено 42 обшуки в осіб, які мали зв’язок зі злочинною групою. Вилучено 14 автомобілів престижних марок, таких як «Тойота», «Лексус», «Мерседес», «БМВ», «Порш», загальною вартістю близько 500 тисяч доларів США. Також вилучено знаряддя для викрадення автомобілів, реєстраційні бланки. Затримана група діяла наступним чином: на території країн Європи викрадались автомобілі, деякі з них були ввезені на територію України.

Також з України на територію Республіки Польща ввозились автомобілі, які знаходились у банківській заставі. В подальшому номери кузовів вносились у підроблені німецькі реєстраційні документи та в подальшому реєструвались по всій території республіки Польща. Сімом членам організованої злочинної групи прокуратурою міста Перемишль висунуто звинувачення в участі в організованій злочинній групі. Решту учасникам групи висунуто звинувачення в скупці краденого.