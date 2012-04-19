Проти псевдолікаря Доктора Пі порушено три нові кримінальні справи

Львів. 19 квітня. УНІАН. Міліція порушила три нові кримінальні справи стосовно псевдолікаря Андрія Слюсарчука, більш відомого як "Доктор Пі".

Одна із справ порушена за двома статтями Кримінального кодексу, що раніше не фігурували у "справі Доктора Пі" - 121 частина 2 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та 138 (незаконна лікарська діяльність).

Стаття 121 передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Як повідомлялося раніше, під час резонансного розслідування журналісти газети «Експрес» встановили, що в Андрія Слюсарчука немає жодної медичної освіти, усі його медичні дипломи – підроблені. Журналісти довели, що результатом діяльності псевдолікаря стало каліцтво десятків обдурених ним людей, а також – декілька смертельних випадків.

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