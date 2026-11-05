'Потепління з 10 листопада переноситься': синоптикиня назвала нову дату зміни погоди

Вона попередила, що завтра українців чекають сильні пориви холодного північного вітру і рекомендувала одягатися тепліше.

В п'ятницю, 6 листопада, у більшості областей України очікується дощ, на півночі, подекуди в центрі та у східних областях навіть з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook. Вона зазначила, що Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

"У західних областях України вплив північного антициклону не дозволить прорватися ні дощу, ні мокрому снігу, буде переважно без опадів. У більшості областей завтра втримається сильний, до штормових поривів, північний вітер. Тому варто одягатися на кілька градусів нижче", - заявила Діденко, додавши, що завтра вдень очікується в Україні +4... +8°.

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У Києві у пʼятницю - імовірний дощ, місцями з мокрим снігом, сильний північний вітер та максимальна денна температура повітря близько 5° тепла.

"Заявлене потепління після 10 листопада переноситься на 15-16 листопада, тобто зсувається на кінець наступного тижня", - долала синоптик.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, згідно поогрозам, 7 листопада суха та стійка погода триватиме у всіх областях України. Опадів не очікується. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, вдень +6…+11 °С.

У неділю, 8 листопада, суха та стійка погода в умовах підвищеного атмосферного тиску збережеться у всіх регіонах України.

Вітер буде 5 – 10 м/с. Температура вночі коливатиметься близько -2...+3 °С, а в денні години повітря прогріється до +7...+12 °С.

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