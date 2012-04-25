Українці не уявляють свого життя без корупції – дослідження АМС

Київ. 25 квітня. УНІАН. Українці не уявляють свого життя без корупції.

Про це сказав директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, представляючи на прес-конференції в УНІАН дослідження АМС на тему «Корупція в Україні. Витоки та перспективи провадження антикорупційної політики».

«Ми фактично стали свідками, коли Україна не представляє себе без корупції, причому корупції різного рівня», - сказав В.Бала.

За його словами, під час проведення дослідження експерти спробували розібратися у сутності і визначенні корупції.

Також у дослідженні представлено особливості боротьби з корупцією у контексті політичного позиціонування. Автори зупинилися на найбільш резонансних справах, які розслідувались і продовжують розслідуватися в Україні.

«Треба розуміти, що без ефективної боротьби з проявами корупції, які є гальмом усіх реформ, ми не будемо і не зможемо говорити про те, що життя в Україні, соціально-економічний рівень стає кращим, а саме головне - що є якісь перспективи держави», - вважає В.Бала.

Експерт наголосив, що корупція є загрозливою для країни, і влада, яка сьогодні представляє жорстку вертикаль правління, має зробити висновок, що у всіх політичних режимах найслабше місце – корупція, «яка роз’їдає суспільство і рано чи пізно призводить до несприйняття людьми ситуації…».

В.Бала нагадав, що протягом останніх двох років у багатьох країнах це закінчувалось революціями, акціями протесту, зіткненнями тощо. «Рано чи пізно це відбувається в будь-якій країні, якщо подивитись історію. Тому навіть цей елемент, мені видається, є достатньо важливим для того, щоб почати реально боротися з корупцією», - наголосив експерт.

Він підкреслив, що українському суспільству має бути представлена філософія боротьби з корупцією, при цьому має бути врахований позитивний досвід багатьох країн, які ефективно борються з корупцією. Зокрема, у дослідженні АМС наводяться приклади боротьби з корупцією у Сінгапурі та Грузії.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький нагадав відомий американський вислів, що для того, аби подолати корупцію, необхідно зробити так, щоб корупція була не вигідною.

Він наголосив, що боротися з корупцією можливо, якщо на це є згода політичних еліт. «Яскравий приклад - Грузія. Є можливості, і навіть за останні два роки ми бачимо, що при певному бажанні і розумінні цього явища боротися можна. Навіть з усіма тими помилками, які робить нинішня влада, все ж таки можна», - зауважив О.Голобуцький.