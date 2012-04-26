Міліція затримала «свободівців», які кидали яйця під час фільму «Матч»

Київ. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні ввечері у столичному кінотеатрі «Україна» під час прем’єрно-презентаційної демонстрації російської кінострічки «Матч» за порушення правопорядку працівниками міліції було затримано 20 представників ВО «Свобода».

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на початку демонстрації фільму «30 представників відомої політичної партії» увірвалися до приміщення кінотеатру та, ігноруючи зауваження працівників й охорони, почали вигукувати на знак протесту демонстрації фільму різні висловлювання, у тому числі нецензурні.

Крім того, паралельно з цим, молодики почали кидати в екран яйця та пакети з кефіром, йдеться у повідомленні.

Викликані співробітниками кінотеатру працівники міліції, у тому числі бійці спецпідрозділу «Беркут», затримали 20 учасників інциденту.

Для з’ясування причин та обставин і складання адмінпротоколів за порушення громадського порядку їх доставлено до Печерського райвідділу міліції Києва.