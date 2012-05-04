На Івано-Франківщині в поїзді з пасажирами сталося замикання

Івано-Франківськ. 4 травня. УНІАН. 3 травня в 23:05, в теруправління МНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від чергового Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці про задимлення в приміському дизель-поїзді № 6416 сполученням Ходорів-Івано-Франківськ.



Про це повідомили в облуправлінні МНС.

Виїздом на місце виклику встановлено, що на 128 км, 5 пікет перегону Єзупіль-Ямниця, в кабіні машиніста сталося коротке замикання електропроводки без подальшого горіння. На цей момент в поїзді перебувало 22 пасажири.

Загиблих і травмованих немає. Збитків і пошкоджень рухомого складу теж немає. Затримки руху потягів не було.

В 00:08 дизель-поїзд самостійно продовжив рух до станції Івано-Франківськ. Затримка руху поїзда склала 1:00. 49 хв.

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