„Липовий” ліквідатор аварії на ЧАЕС отримав 155 тис грн пенсії

19:41, 09 травня 2012
Кримінал
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Підробив документи

Київ. 9 травня. УНІАН. У Запоріжжі чоловік на підставі підроблених документів ліквідатора аварії на ЧАЕС за два роки отримав понад 155 тисяч гривень пенсії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, проти правопорушника відкрито кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

 

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