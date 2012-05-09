„Липовий” ліквідатор аварії на ЧАЕС отримав 155 тис грн пенсії

Київ. 9 травня. УНІАН. У Запоріжжі чоловік на підставі підроблених документів ліквідатора аварії на ЧАЕС за два роки отримав понад 155 тисяч гривень пенсії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, проти правопорушника відкрито кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.