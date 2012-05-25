На Тернопільщині чоловік потрапив до лікарні після нападу півня
19:23, 25 травня 2012Кримінал
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Завдав рвані рани плеча
Тернопіль. 25 травня. УНІАН. На Тернопільщині чоловік потрапив до лікарні після нападу півня. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора о 18 год в селі Підлісці Кременецького району. Півень напав на чоловіка, при цьому почав його клювати.
Потерпілого доставили в Кременецьку центральну районну лікарню з рваними ранами лівого плеча. Чоловіка госпіталізовано.
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