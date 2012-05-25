Тернопіль. 25 травня. УНІАН. На Тернопільщині чоловік потрапив до лікарні після нападу півня. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора о 18 год в селі Підлісці Кременецького району. Півень напав на чоловіка, при цьому почав його клювати.

Потерпілого доставили в Кременецьку центральну районну лікарню з рваними ранами лівого плеча. Чоловіка госпіталізовано.