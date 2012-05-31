У Закарпатській області стався вибух на новобудові, загинув робітник

Київ. 31 травня. УНІАН. 30 травня о 20:06 в оперативно-рятувальну службу Закарпатської області надійшло повідомлення, що під час проведення газозварювальних робіт алюмінієвої ємкості об’ємом 10 куб м на новобудові в місті Свалява на вул. Молодіжній стався вибух.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок вибуху був тяжко травмований 50-річний місцевий зварювальник.

Потерпілого було госпіталізовано в реанімаційне відділення Свалявської центральної лікарні.

Попри намагання медиків, врятувати життя чоловікові не вдалося. Від отриманих травм о 01:45 він помер.

Обставини випадку з’ясовуються.