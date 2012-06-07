Українець намагався нелегально ввезти до Польщі 200 черепах

Затримали польські прикордонники

Варшава. 7 червня. УНІАН. Польські прикордонники затримали громадянина України, який намагався нелегально ввезти до Польщі 200 степових черепах. Як повідомили УНІАН у прес-службі Польської прикордонної служби, 25-річний українець намагався перевезти черепах в автомобілі Mercedes через пункт пропуску ”Корчова - Краківець”. Польські прикордонники нагадали, що степові черепахи охороняються Вашингтонською конвенцією, а їхнє перевезення вимагає спеціального дозволу.

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