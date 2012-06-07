Українець намагався нелегально ввезти до Польщі 200 черепах
20:53, 07 червня 2012Кримінал
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Затримали польські прикордонники
Варшава. 7 червня. УНІАН. Польські прикордонники затримали громадянина України, який намагався нелегально ввезти до Польщі 200 степових черепах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Польської прикордонної служби, 25-річний українець намагався перевезти черепах в автомобілі Mercedes через пункт пропуску ”Корчова - Краківець”.
Польські прикордонники нагадали, що степові черепахи охороняються Вашингтонською конвенцією, а їхнє перевезення вимагає спеціального дозволу.
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