Журнал Forbes склав рейтинг найбільш криміногенних регіонів України. Згідно з дослідженням, за підсумками 2011 року, найбільш криміногенні регіони України - Схід і Південь.

Як йдеться в матеріалі видання, Сімферополь, Севастополь, Дніпропетровськ, Горлівка і Кіровоград з рівнем злочинності 6-7,2 тяжких злочинів на 1000 мешканців займають перші місця серед міст із згаданого рейтингу.

У західних обласних центрах - Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному рівень злочинності в 2-3 рази нижчий.Найменш небезпечне з великих міст України - Полтава (1,5), де, як зазначає видання, проживає велика кількість відставних військових.

Перший проректор Національної академії внутрішніх справ, автор дисертації «Урбанізація і злочинність в Україні» Василь Шакун заявив, що 60 років тому рівень злочинності на Заході і Сході країни був практично однаковим.У 1950-х роках засуджених за серйозні злочини перестали відправляти на Крайню Північ.Замість цього їх направляли на примусові роботи на промислових об'єктах в європейській частині СРСР, в тому числі на індустріально розвиненому південному сході Україні.За словами Шакуна, це призвело до формування на цій території кримінальної субкультури.

Як пише Forbes, Севастополь, який є одним з осередків злочинності в країні, в радянські часи, навпаки, був закритим містом і числився серед найбезпечніших міст УРСР.Після розвалу СРСР, пише видання, Крим став яблуком розбрату між Україною і Росією.

"Внутрішні справи, включаючи підтримку правопорядку, відійшли на другий план. На півострові розцвіла організована злочинність", - відзначає видання.

За оцінкою правоохоронців, у середині 90-х в Криму діяло не менше 30 великих банд.

"До початку нульових більшість з них ліквідували, але відлуння бандитських воєн чується досі", - пише Forbes.

Видання як приклад зазначає, що чисельність жителів Севастополя та Вінниці практично однакова - 380 000 і 370 000 відповідно.При цьому рівень злочинності в містах непорівнянний.У Севастополі в минулому році тяжких злочинів скоєно 6,4 на 1000 жителів.З 32 міст, що беруть участь в рейтингу Forbes, рівень злочинності вищий тільки в Сімферополі (7,2).

При цьому у Вінниці на 1000 жителів доводилося три тяжких злочини.У порівнянні з попереднім роком рівень злочинності знизився на 5%. При цьому кількість злочинів із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень зменшилася наполовину, розбійних нападів - на третину.У минулому році в місті не було зафіксовано жодного випадку зґвалтування.

Гал-інфо