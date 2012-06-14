У Луганську син слідчого прокуратури на смерть збив жінку

Луганськ. 14 червня. УНІАН. У Луганську син слідчого прокуратури області, який 12 травня стріляв по автомобілю Lancia Thema в центрі міста, рівно через місяць на смерть збив пенсіонерку.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр Зайцев, дорожньо-транспортна подія сталася 12 червня.

За його словами, водій автомобіля Mazda вчинив наїзд на пішохода – 72-річну жінку, яка переходила проїжджу частину. Постраждала від одержаних тілесних ушкоджень померла на місці.

«За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, водій автомобіля був у тверезому стані. Перевіряються всі версії і вживаються заходи для встановлення очевидців і свідків події», - зазначив О.Зайцев.

Також він повідомив, що кримінальну справу проти сина слідчого прокуратури області, який місяць тому влаштував стрілянину по автомобілю, закрито. «Там обопільних претензій немає жодних, матеріального збитку теж немає, тому справу закриту», - пояснив О.Зайцев.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня син слідчого прокуратури, водій автомобіля Mazda, на проїжджій частині в центрі Луганська під час конфлікту здійснив постріл у бік автомобіля Lancia Thema.

Під час дослідчої перевірки у того, що стріляв, був вилучено пістолет для стріляння гумовими кулями.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

За інформацією ЗМІ, в автомобілі Lancia Thema був директор луганського відділення радіостанції «Перець ФМ».