Буковинська міліція викрила міні-МММ

Чернівці. 18 червня. УНІАН. Фінансову піраміду у мініатюрі викрили буковинські міліціонери. Про це повідомив Василь Левицький начальник управління боротьби з організованою злочинністю в Чернівецькій області 15 червня на зустрічі з підприємцями краю.

- Затримані усі четверо учасники фінансової установи. Вона обіцяла надавати позики, а натомість видурювала кошти у громадян. При чому, філії були організовані у всіх обласних центрах Західної України. Діяльність групи нагадує фінансову піраміду - "МММ" в мініатюрі.

До нашого управління звернулося понад двох сотень потерпілих.

Збитки завдані аферистами більше двох мільйонів гривень.

Зараз підозрювані затримані і очікують суду, - сказав полковник.



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