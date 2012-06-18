На Полтавщині нареченого вбило струмом напередодні весілля

Полтава. 18 червня. УНІАН. 16 червня в суботу о 14.35 у селі Базилівщина Машівського району Полтавської області 29-річного чоловіка вбило електрострумом. Він хотів полагодити проводку.

"Хлопець приїхав в гості до батьків, - розповів Віталій Шкаревський з Полтавського обласного управління з надзвичайних ситуацій. - Поліз на горище ремонтувати електропроводку. Під час роботи, отримав удар струмом. Коли приїхала швидка, був уже мертвий. Чому вдарило, ще не встановили, може не правильно торкнувся до проводів, або не до кінця викрутив пробки з лічильника".

В селі розповіли, хлопець помер в будинку на вулиці Червоне село. В суботу в хаті пропало світло.

"Дім одноповерховий, старенький, - повідомила місцева 52-річна Ірина Сергіївна. - Тих, хто в ньому жив, фактично не знали. Вони не тутешні, приїжджали час від часу, використовували його як дачу. Самі жили в Полтаві. Батька звали Юрій Ткачук, дізналася про це, коли він приходив платити за землю".

В Полтаві у хлопця лишилася наречена. На днях планували одружитись.

Gazeta.ua