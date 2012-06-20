У кабінеті декана-хабарника знайшли букет з грошей

Ужгород. 20 червня. УНІАН. 19 червня в чергову частину УБОЗ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява від студентки Ужгородського національного університету про те, що 21 травня декан економічного факультету УжНУ Василь Мікловда, в службовому кабінеті, отримав від неї хабар в розмірі 1200 доларів США за успішну здачу екзаменаційної сесії.

Перевіркою за даним фактом встановлено, що декан справді вимагав та одержав раніше обумовлену суму хабара.

19 червня декан економічного факультету вже від іншого студента отримав хабар в розмірі 1200 доларів США, після чого з вказаними грошовими коштами був викритий працівниками УБОЗ УМВС України в Закарпатській області на місці вчинення даного злочину.

Таким чином, в результаті протиправних дій декан отримав хабар в розмірі 2400 доларів США. При затриманні декана у його службовому кабінеті був виявлений букет квітів, вироблений із грошей різного номіналу. Цей букет був вилучений у ході обшуку.

За даним фактом, 19 червня прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно декана економічного факультету УжНУ Василя Мікловди за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчим в особливо важливих справах відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством прокуратури області внесено подання про обрання запобіжного заходу Василю Мікловді у вигляді застави, яке скеровано до суду.

Досудове слідство проводиться відділом нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством прокуратури області, хід якого взято на контроль. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Закарпаття онлайн