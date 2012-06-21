Доценту ХАІ, якого побили в міліції, виплатять 30 тис євро

Харків. 21 червня. УНІАН. Європейський суд з прав людини 21 червня прийняв рішення на користь харків'янина, доцента Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ" Сергія Куліша, якого у 2007 р. побили міліціонери. Суд визнав побиття харків'янина тортурами й постановив зобов'язати Україну виплатити С.Кулішу 30 тис. євро як компенсацію моральної шкоди та 3477 євро як відшкодування судових витрат. Про це розповів "SQ" старший юрист компанії "ILF" Андрій Крістенко, який захищав права харків'янина в Європейському суді.

За його словами, у 2007 р. міліціонери затримали С.Куліша за підозрою в скоєнні кримінального злочину. Його побили при затриманні і пізніше, під час перебування в райвідділі. На наступний день доцент зняв побої. У нього були зафіксовані тілесні ушкодження середньої тяжкості, а саме численні забиття голови й тіла. У відповідях на скарги в міліції С.Кулішу говорили, що він сам падав на землю і бився головою об асфальт. С.Куліш звернувся до прокуратури, проте справа затягувалося, і винні так і не понесли ніякого покарання.

У 2007 р. С.Куліш звернувся зі скаргою до Європейського суду. Європейський суд визнав ставлення, якому піддався заявник, тортурами згідно зі змістом статті 3 Європейської конвенції з прав людини. Суд визнав неефективним розслідування скарг заявника в українських правоохоронних органах. Європейський суд ще раз підкреслив наявність систематичної проблеми на національному рівні, що дозволяє агентам держави залишатися безкарними за нелюдське поводження.