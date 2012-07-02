Телеведуча Розинська вважає, що її можуть вбити

Київ. 2 липня. УНІАН. Телеведуча Наталя Розинська заявляє, що її життя у не безпеці і просить Президента Віктора Януковича захистити її.

Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН.

“Хочу звернутися конкретно до Президента України”, – сказала Н.Розинська.

Вона зауважила, що, згідно з Конституцією України, життя і здоров’я кожного громадянина є найвищою цінністю.

“Я звертаюся до мого Президента і прошу захистити мене”, – наголосила телеведуча.

Н.Розинська порівняла свою історію з історією смерті журналіста Георгія Ґонґадзе. Вона нагадала, що за ним, як і за нею, стежили представники правоохоронних органів, а потім “вивезли в ліс”.

“Мій Президент, я не хочу бути наступною, захистіть мене, будь-ласка”, – попросила Н.Розинська.

Правозахисник Іван Боднарук підтвердив, що за Н.Розинською ведеться несанкціоноване стеження. Зокрема, за його словами, в день слухань її справи в Апеляційному суді Києва з мікроавтобуса з тонованим склом, що був припаркований поблизу будівлі суду, велось відеоспостереження за Н.Розинською та особами, які її супроводжували. Правозахисник наголосив, що такі дії є абсолютно незаконними.

Крім того, Н.Розинська заявила, що під час інциденту зі співробітниками підрозділу ДАІ “Кобра” їй погрожували табельною зброєю.

У свою чергу, присутній на прес-конференції керівник проекту “Дорожній контроль” Ростислав Шапошніков зазначив, що такі дії правоохоронців є кримінальним злочином. На його думку, аби уникнути покарання за це, співробітники ДАІ склали на Н.Розинську цілу низку протоколів. Він зауважив, що на сьогодні жоден з них не набув законної сили, справа перебуває на розгляді в апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, тедеведуча Н.Розинська стверджує, що 2 травня у центрі Києва на вул. Саксаганського, 29, її побили, погрожуючи пістолетами, п’ятеро співробітників ДАІ.

«Мене зупинив патруль. Я попросила назвати причину зупинки та представиться (це законна вимога будь-якого громадянина). Цього не було зроблено. Я сказала, що припускаю, що ви просто хочете хабар, але я не даю хабарів. Закрила вікно і поїхала», - розповіла Н.Розинська газеті «Сегодня».

Її почали наздоганяти три автомобіля ДАІ. «Вони перекрили мені рух, вибігло 5 амбалів у формі з табельною зброєю, яку вони приставили до лобового скла. Вони застосовували до мене силу. Нанесли тілесні ушкодження - шрам на всю руку. Це все зафіксовано у травмпункті. Мене просто силою витягали з машини. І все це за те, що я сказала, щоб ті представилися і назвали причину зупинки, - заявила Н.Розинська. - Там було багато людей, все знімали. Є підтвердження моїх слів».

У свою чергу, як заявив начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, через інцидент з представниками ДАІ на Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення.

За його словами, 2 травня Н.Розинська зупинилася в місці, де зупинка була заборонена: ”Їй зробили зауваження і хотіли перевірити документи, проте вона просто виїхала з місця події, не реагуючи на звернення працівників. Цього дня у нас були посилені патрулі через святкування травневих свят і подій в Дніпропетровську. Тому її наздогнали і перекрили рух далі. Після цього відбувся конфлікт з представниками ДАІ. Показувати свої права вона відмовилася, тому виникала підозра, що їх немає взагалі.

Пройти медичний огляд, щоб виявити наявність алкоголю в крові, вона теж відмовилася”.

3 травня адвокат телеведучої Микола Неділько у коментарі УНІАН не виключив, що правоохоронні органи, переслідуючи його клієнтку, намагаються вплинути на екс-майора Управління держохорони Миколу Мельниченка. Про це М.Неділько заявив, коментуючи інформацію ЗМІ, що Н.Розинська порушила правила дорожнього руху та намагалася втекти.

М.Неділько, який одночасно є і адвокатом М.Мельниченка, зауважив, що свого часу за Н.Розинською через дружні стосунки з М.Мельниченком було встановлено стеження невстановленими особами та навіть були переслідування.

Увечері 16 травня Н.Розинську побили в під`їзді власного будинку двоє невідомих. За фактом нападу було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»).

Начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук 23 травня в ефірі телеканалу ТВі повідомив, що слідство у справі про побиття Н.Розинської розглядає чотири версії: перша – хуліганські мотиви, друга - помста, як результат особистих стосунків; третя - у зв`язку з професійною діяльністю потерпілої, як помічника народного депутата або журналіста Національної телекомпанії; не відкидається версія інсценування цієї події.

Водночас Н.Розинська наполягає, що її побиття є «замовним» і пов’язане із помстою міліції через її конфлікт з ДАІ, а також з тим, що вона продовжує відстоювати свою позицію.