У Луганській області 25-річний чоловік задушив двох пенсіонерів

Луганськ. 19 липня. УНІАН. У Троїцькому районі Луганської області 25-річний чоловік, житель села Овчарове, задушив двох літніх людей, сестру і брата.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

У даний час його затримано і пред`явлено звинувачення за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», згідно з якою йому загрожує тривалий термін позбавлення волі – аж до довічного.

За даними міліції, у понеділок, 16 липня, близько полудня вбиту 73-річну жінку виявив на її власному подвір`ї в сараї тракторист, який разом з господарями будинку мав відправитися на заготівлю сіна. Секретар сільради повідомила про те, що сталося, Троїцький райвідділ ГУМВС України в Луганській області. Слідчо-оперативна група міліції, що прибула на місце події, встановила, що смерть жінки настала у результаті пошкодження шийного відділу хребта.

Під час проведення огляду місця події під купою свіжого сіна було виявлено тіло її брата, 1935 р.н. Причина смерті була та сама. Як встановлено експертизою, смерть пенсіонерів настала у неділю ввечері.

Оперативниками було встановлено, що люди похилого віку за місцевими мірками були людьми заможними – мали непогану пенсію та ще й займалися розведенням худоби. У їх господарстві було до двадцяти голів рогатої худоби. У минулому люди похилого віку вже ставали об`єктом злочинних посягань. Останнього разу на пенсіонерів нападали у 2006 році, тоді міліції вдалося швидко встановити і затримати злочинців.

Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що по господарству людям похилого віку допомагав молодий чоловік не з місцевих.

Імені його ніхто не знав. Невідомим було і його місце проживання.

Напередодні повідомлення про їх загибель, односельці загиблих бачили у селі якогось молодого чоловіка. Міліціонери встановили особу головного підозрюваного. Наступного дня після скоєння вбивства оперативники затримали цього молодого чоловіка. Це був 25-річний житель села Овчарове.

За словами затриманого, він старанно допомагав пенсіонерам. Але того дня він з своїм роботодавцем посварився. Той почав дорікати своєму працівникові. Піднявшись з-за столу, молодий чоловік почав бити пенсіонера, а потім задушив. Після чого зайшов в сарай і задушив сестру.

Також вбивця викрав з будинку мобільний телефон і забрав з двору бичка і телицю. Вдома його чекала вагітна дружина і півторарічна дочка, наголошується в повідомленні.