На Закарпатті контрабандисти прокопали тунель під кордоном

18 липня під час зустрічі керівництва Чопської та Міхайловецької митниць словацькі колеги проінформували про випадок виявлення 18 липня кримінальною поліцією Словаччини підземного тунелю, який використовувався контрабандистами для переміщення тютюнових виробів.

На місце виявлення одразу виїхав заступник начальника Чопської митниці-начальник служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Юрій Федорчук. За його словами, зі словацького боку – на території приватної фірми, яка була обгороджена високим парканом, знаходився професійно обладнаний підземний хід (протяжністю майже 600 м через українсько-словацький кордон, 500 м від КПП «Ужгород»), в діаметрі 90 см, електрофікований і з рельсами та вагонетками, якими вже було переправлено близько 20 тисяч блоків сигарет. На подвір’ї словацької фірми стояли в очікуванні кілька вантажних автомашин, в які контрабандисти під щебнем ховали сигарети для подальшого безпечного переміщення територією Євросоюзу.

Чопські митники одразу про це повідомили керівництво Чопського прикордонного загону для належного реагування.

Зараз чопськими митниками спільно з прикордонниками та СБУ з’ясовується, з якої приватної садиби з боку України вирито цей тунель, повідомили Закарпаття онлайн в прес-службі Чопської митниці.