На Полтавщині затримали ОЗУ, яке розкрадало нафтосировину

Полтава. 19 липня. УНІАН. У Полтавській області СБУ викрила та припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, яке шляхом врізки до труби магістрального конденсатопроводу ГПУ «Полтавагазвидобування» викрадало нафтосировину.

Як повідомила прес-група УСБУ в Полтавській області, в ніч з 15 на 16 липня в одному з населених пунктів Полтавського області співробітники СБУ затримали шістьох місцевих мешканців «на гарячому», коли вони закачували крадений газоконденсат у бензовоз.

Крім того, на одному із підприємств області, на якому зловмисники розмістили цистерни для зберігання та збору краденого газоконденсату, правоохоронці виявили другий бензовоз з причепом, в якому знаходилося майже 18 м.куб. викраденого газоконденсату.

Загальна вартість викраденого газоконденсату понад 150 тисяч гривень.

СБУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.

