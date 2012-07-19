У Стаханові скоєно напад на 1-го секретаря міськкому КПУ

Луганськ. 19 липня. УНІАН. У Стаханові Луганської області скоєно напад на 1-го секретаря міськкому Комуністичної партії України Віктора Синяєва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганського обкому КПУ, напад стався сьогодні вранці.

«Невідомий підійшов до мене ззаду й вдарив по голові важким предметом. Було розсічення й багато крові. В лікарні мені зашили голову і поставили діагноз «струс головного мозку». Після цього я написав заяву до міліції й зараз перебуваю на впізнанні нападника», – цитує прес-служба В.Синяєва.

При цьому він зазначив, що нападником був молодий чоловік атлетичної статури.

За словами В.Синяєва, тиждень тому троє невідомих зірвали червоний прапор, розміщений на будівлі Стахановського міськкому КПУ, про що була поінформована міліція.