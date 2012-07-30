У Криму квадроцикл з двома людьми впав зі скелі

Сімферополь. 30 липня. УНІАН. У Чорноморському районі на заході Криму житель російського міста Санкт-Петербурга, керуючи квадроциклом, загинув у результаті падіння зі скелі заввишки 25 метрів, його пасажир - хлопчик з Донецької області – травмований.

Нещасний випадок стався 29 липня в селі Оленівка, повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС.

51-річний чоловік не справився з керуванням. Квадроцикл помчав вниз, водій від одержаних травм помер на місці. 6-річному пасажирові надали першу меддопомогу.

Це вже другий подібний випадок в Оленівці за останні десять днів. 19 липня 45-річна туристка з Петербурга не справилася з керуванням - квадроцикл упав зі скелі заввишки 13 метрів. Жінка загинула на місці, а її 50-річний супутник одержав перелом правого передпліччя.