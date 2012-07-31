У Рівному водій Мерседеса збив на смерть міліціонера

Ця дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер на вулиці Чорновола у Рівному близько 21-ї години. 28-річний міліціонер Федір Ляшик зупинив своє авто Chery Amulet на вулиці Чорновола, біля будинку №68, включив аварійну сигналізацію. Тим часом автомобіль Mercedes-Benz A150, за кермом якого був 19-річний мешканець села Колоденки Рівненського району, рухався в напрямку вулиці С.Бандери. ДТП сталася в ту мить, коли міліціонер відкрив багажник свого автомобіля. Мерседес врізався в його автомобіль, оперативник опинився на капоті чужого авто.

Мерседес протягнув міліціонера майже дванадцять метрів. У результаті отриманих травм офіцер загинув на місці пригоди. Загиблий, оперуповноважений кримінального розшуку міськвідділу міліції, перебував на службі в цивільному одязі, без вогнепальної зброї.

Начальник ВДАІ УМВС у Рівненській області Олександр Семенюк повідомив, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу. Водій Мерседеса затриманий.

— Юнак не може пояснити, як сталася ця ДТП. За однією з версій, між його автомобілем і авто міліціонера з'явились білі жигулі, які й перекрили видимість на цій ділянці дороги. Щоправда, той водій втік з місця пригоди, — заявив в.о. прокурора Рівного Андрій Максимчук.

— У нього залишилась дворічна дитина та дружина, яка перебуває в декретній відпустці, — сказав начальник обласного управління міліції Василь Лазутко. — Той, хто скоїв це ДТП, це молода людина, яка має стаж керування транспортом менше року.

Відділ розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління УМВС України в Рівненській області розшукує свідків цієї дорожньо-транспортної пригоди. Очевидців просять телефонувати: 0967060199 або 102.

Рівне вечірнє