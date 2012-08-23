Чоловік за відмову продати самогон задушив пенсіонерку
19:17, 23 серпня 2012Кримінал
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У Краматорську
Донецьк. 23 серпня, УНІАН. У Краматорську Донецької області затримано чоловіка, який за відмову продати самогон задушив 76-річну пенсіонерку.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 50-річний житель Краматорська в результаті сварки, що виникла через відмову пенсіонерки продати самогон, задушив її й заволодів мобільним телефоном жертви.
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