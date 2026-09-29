Олені влаштовують грязьові купелі у Чорнобильській зоні: навіщо вони це роблять

Таким чином тварини мітять територію в період розмноження.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику гон оленя шляхетного досяг піку – осінній ліс наповнюється гучним ревінням самців, які змагаються за самок і позначають свої території.

Як розповів фахівець Сергій Жила, цьогорічний гон, як і зазвичай, розпочався синхронно та у характерні для цього виду строки.

Про початок періоду розмноження свідчить не лише рев самців. Однією з характерних ознак є так звані гонні ямки – заглиблення в ґрунті, які олені залишають за допомогою копит і рогів, позначаючи територію.

Відео дня

Для науковців гон також важливий період для оцінки стану популяції. За інтенсивністю реву самців, з урахуванням площі території спостережень, погодних умов, віку тварин та розміру їхніх гаремів, дослідники можуть отримувати дані про чисельність оленів.

За словами Жили, минула зима виявилася надзвичайно складною для тварин. Через наст оленям було важче пересуватися, а ризик стати здобиччю вовків зріс. Значних втрат популяція також зазнала через дротяні огорожі. Негативно позначилися складні умови зимівлі й на кількості народжених телят.

У 2026 році середня щільність оленів у заповіднику становить трохи менше 10 особин на 1000 гектарів. Загальну чисельність популяції фахівці оцінюють приблизно у 2,4 тисячі тварин.

Водночас цьогорічні спостереження свідчать, що олені, які беруть участь у гоні, перебувають у хорошому фізіологічному стані та мають достатні жирові запаси.

Дослідникам також вдалося зустріти тварин, яких вони вже знають за попередніми спостереженнями. Окремих оленів можна впізнати за характерними рогами. Серед них – головний бик одного з риковищ неподалік села Запілля. Після грязьової купелі його шерсть стає майже чорною та блискучою. Такі "ванни" допомагають тваринам позначати територію риковища та залишати інформацію про себе.

Головні бики зазвичай тримаються в центрі риковища – серед самок та інших самців. Тому непомітно наблизитися до них досить складно.

"Під час реву бик виглядає втомленим, із широко відкритою пащею та висунутим язиком. Але жодна фотографія не здатна передати силу цього голосу, коли олень реве за кілька десятків метрів від тебе", - розповів Жила.

Він зазначив, що цьогоріч у гоні вже беруть участь і самці середнього віку. Раніше такого явища дослідники не фіксували. На думку фахівців, це може свідчити про певне омолодження популяції та зміни її статево-вікової структури. Серед можливих причин таких змін називають, зокрема, втрати великих тварин в умовах війни.

Самиці в період гону живуть за зовсім іншим ритмом. На відміну від самців, вони більшу частину часу пасуться або пережовують їжу, накопичуючи енергію перед зимою та вагітністю.

Особливо помітними є ялові самки – ті, які цього року не мали телят. Вони не витрачали енергію на вигодовування потомства, тому можуть активніше накопичувати сили перед зимовим періодом.

Інші новини про оленів у Чорнобильському заповіднику

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували, як олені в тумані "збирають" яблука. Граціозні тварини з великими гіллястими рогами пересувалися на світанку по траві навколо старого дерева, що самотньо стоїть посеред луки. На землю опустився туман, що надало "картині" елементу містики. Зокрема, було враження, що олені будь-якої миті просто "розтануть" в тумані. Зафіксували тварин на території Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення заповідника – у південній частині зони відчуження – зони безумовного (обов’язкового) відселення, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Вас також можуть зацікавити новини: