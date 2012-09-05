На Черкащині тракторист потонув разом із трактором

Черкаси. 5 вересня. УНІАН. В Черкаській області у селі Лебедівка Кам’янського району у місцевому ставку 3 вересня потонув трактор “МТЗ-80” разом з трактористом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, 3 вересня близько 18.40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селі Лебедівка у ставу потонув трактор “МТЗ-80”.

Зі слів свідків, під час руху трактора по дамбі, колеса його причепа з’їхали з покриття і причеп зсунувся у ставок, потягнувши за собою і трактор.

Тракторист до останнього намагався втримати машину на дамбі, а коли це не вдалось, він вже не мав часу вибратися з кабіни.

Щоб дістати трактор з 3-метрової глибини, довелось застосовувати спеціальну важку техніку. Коли ж транспорт дістали на поверхню, у середині кабіни знайшли загиблого водія. Як стало відомо, 44-річний чоловік, отримавши важку травму, не зміг самостійно вибратися з кабіни, внаслідок чого загинув на місці пригоди.