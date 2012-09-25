Рядовим міліціонерам з 1 вересня підвищено грошове забезпечення

Київ. 25 вересня. УНІАН. З 1 вересня рядовим міліціонерам на 200 грн підвищено грошове забезпечення.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

За даними УЗГ, чергове підвищення грошового забезпечення працівникам міліції стало можливим завдяки перерозподілу асигнувань, які раніше передбачалися на виплату грошової допомоги правоохоронцям при звільненні на пенсію.

У міністерстві також нагадують, що останнє підвищення зарплати працівникам міліції нижчої ланки проводилося 1 лютого цього року. Тоді дохід рядового міліціонера становив 1600 грн на місяць.