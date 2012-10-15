У навчальних закладах Києва виявили викладачів із судимостями

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Прокуратура Деснянського району Києва встановила випадки, коли у столичних навчальних закладах працюють вчителі, які мають судимості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, у середній школі № 320 та у районному центрі творчості дітей та юнацтва працюють вчителі, раніше засуджені за вчинення злочинів проти життя, а також злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та поводження зі зброєю.

Встановлено, що у школі вчителем трудового навчання працює чоловік, котрого у листопаді 2005 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за побиття своєї співмешканки, яка від отриманих травм померла. Як з’ясувалося, у цій школі він працював ще з 1999 року. Повернувшись з місць позбавлення волі, його знову призначили вчителем трудового навчання. Судимість з нього не знята та не погашена.

У Центрі творчості дітей та юнацтва Деснянського району викладачами музичного і спортивного гуртків працюють два вчителя, які у 2009 році були засуджені до умовного покарання: один за незаконне зберігання наркотичних засобів, інший за незаконне зберігання бойових припасів.

На вимогу прокуратури району двох вчителів вже звільнено з дитячих закладів, стосовно третього рішення ще не прийнято.

Крім цього, прокуратура району до Деснянської райдержадміністрації внесла подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти, які допустили до педагогічної діяльності таких вчителів.