«Дорожній контроль» обвинувачує ДАІ в організації побиття активістів

Київ. 27 листопада. УНІАН. Організація «Дорожній контроль», яка займається захистом прав водіїв на дорогах, обвинувачує співробітників Державтоінспекції в організації побиття своїх активістів невідомими.

Як повідомляє інтернет-ресурс «Дорожній контроль», вчора пізно увечері в Києві за адресою вулиця Архітекторів, 1 відбулася бійка.

«Під час зйомки сюжету про новий незаконний приватний штрафмайднчик, куди заганяють автомобілі киян і в якого немає договору з ДАІ, на журналістів ”Дорожнього контролю” було вчинено напад», – йдеться в повідомленні.

Як стверджують у «Дорожньому контролі», «працівники ДАІ викликали близько 20 бандитів у цивільному, які накинулися на журналістів ”ДК”. В результаті бійки у журналіста ”ДК” А.Дзіндзи розбито обличчя, ще один журналіст ”ДК” А.Жуковень дістав багато ударів у голову». При цьому, як стверджують в організації, міліція, яка прибула на місце події, нічого не робила.

Як повідомляється на сайті, пізніше А.Дзіндзю було госпіталізовано в лікарню швидкої допомоги. Як видно на відеозапису, журналіста ”ДК” сильно били по голові, в результаті чого йому розсікли брову, і він дістав струс мозку.