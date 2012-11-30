У Волинській області вантажівка зіткнулася з поїздом

Львів. 30 листопада. УНІАН. Сьогодні, 30 листопада, на залізничному переїзді у Волинській області водій вантажної фури грубо порушив правила дорожнього руху і скоїв зіткнення з поїздом сполученням “Здолбунів – Ковель”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний спеціаліст по зв’язках із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці Ігор Кравчук, ДТП сталося сьогодні о 10.06 на 278 км Львівської залізниці між населеними пунктами Олика і Арматнів Волинської області.

“Залізничний переїзд обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, яка перебуває у справному стані, однак на переїзді відсутній шлагбаум. Водій вантажної фури, очевидно, мав намір “проскочити” перед поїздом, але сталося зіткнення вантажівки і поїзда внаслідок чого загорівся локомотив поїзда і спалахнула вантажна фура”, - розповів І.Кравчук.

Він також зазначив, що на місце оперативно прибули підрозділи МНС, які загасили пожежу. На місці події працює слідчо-оперативна група.

І.Кравчук також повідомив, що на даний час уточнюється інформація щодо того, чи є загиблі і травмовані внаслідок ДТП.