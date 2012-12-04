За хабарництво затримано посадовця райуправління ЖКГ

Київ. 4 грудня. УНІАН. В Автономній Республіці Крим затримано за хабарництво заступника начальника управління житлово-комунального господарства виконкому одного з районів м. Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до правоохоронців звернувся чоловік із заявою, що посадовець вимагає від нього хабар у розмірі 800 дол. за надання дозволу на відключення від системи центрального опалення та гарячого водопостачання квартири.

Першу частину хабара чиновник отримав у власному службовому кабінеті, а другу – поблизу будівлі виконкому, після чого був затриманий працівниками УБОЗ.

Зловмисник повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України та затриманий на підставі ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Тепер чиновнику загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років, зазначили в ГУБОЗ.



