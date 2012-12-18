У Польщі затримано 15 українців

Варшава. 18 грудня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби (Straz Graniczna, SG) днями затримали за порушення правил перебування у Польщі 15 громадян України, більшість з яких - за неправомірно отримані польські візи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі SG.

Зокрема, шістьох українців затримав польсько-німецький патруль за те, що вони в`їхали на шенгенську територію з неправомірно отриманими візами (декларована ціль поїздки в анкеті для її видачі не відповідала справжній меті - УНІАН).

Ще 4 громадян України через таку ж причину затримали польські прикордонники на летовищі в Катовіцах.

”Затримані українці мали візи на роботу, але не планували її виконувати у Польщі. Вони визнали свою провину та добровільно погодилися на визначення їм покарання польським судом”, - відзначила прес-служба.

Ще 5 українців затримали прикордонники під час контролю легальності праці у Любуському воєводстві на заході країни за те, що вони не мали зареєстрованих заявок на роботу, яку виконували.

За це українці отримали наказ добровільно залишити польську територію, а їх працедавець заплатить штраф, розмір якого визначить суд, але щонайменше тисячу доларів.

Як повідомляв УНІАН, за перші шість місяців цього року польські прикордонники затримали за порушення правил перебування у Польщі більш як 800 українців, що на третину більше показників першої половини 2011 року.

Видача польських віз за цей же період зросла на 13% і перевищила 310 тисяч штук.

Польські прикордонники найчастіше затримують українців за те, що вони працюють у Польщі без необхідних для цього документів, мають протерміновані або неправомірно використовують видані їм консульством робочі візи чи бізнес-візи: наприклад, їздять туристично чи на роботу до інших держав Шенгенської зони, до якої наприкінці 2007 року приєдналися поляки.