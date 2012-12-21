Хулігани пошкодили телефонні кабелі, щоб влаштувати „кінець світу”

Львів. 21 грудня. УНІАН. У Львові кілька десятків абонентів ВАТ „Укртелеком” залишилися без телефонного зв‘язку через хуліганів, які пошкодили телефонні кабелі, намагаючись влаштувати „кінець світу” співгромадянам.

Про це повідомило УНІАН джерело у ВАТ „Укртелеком”.

За інформацією джерела, без можливості спілкуватися телефоном, поставити квартиру на сигналізацію, а також отримати послуги Інтернету залишились мешканці будинків у Франківському та Галицькому районах Львова. Зловмисники пошкодили кабелі телефонних ліній сьогодні вночі. В одному місці біля пошкодженого кабелю вони ніби-то залишили напис крейдою: „Ось вам кінець світу! Кінець зв’язку!”.

За даними джерела, лінії зможуть полагодити протягом п’яти днів, і в ці дні десятки людей залишатимуться без зв’язку.

У Відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області УНІАН повідомили, що сьогодні у Франківському райвідділі внутрішніх справ зареєстровано інформацію про навмисне пошкодження телефонного кабелю на вулиці Лазаренка, 8 у Львові.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, невідомими навмисно пошкоджено кабелі також на вулиці Тернопільській у Львові.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб причетних до пошкодження телефонних кабелів.