Працівниця банку вкрала з рахунка 86-річної бабусі 96 тисяч гривень

Полтава. 24 грудня. УНІАН. Правоохоронці Кобеляцького райвідділу міліції Полтавської області 21 грудня викрили співробітницю банку, яка вкрала з рахунка 86-річної бабусі більш як 96 тисяч гривень.

Як повідомили у відділі із зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, в період з 10 вересня по 15 грудня 2012 року 33-річна місцева мешканка, працюючи на посаді головного касира відділення одного з банків, проводила незаконні операції з рахунком 86-річної клієнтки і вкрала у пенсіонерки більш як 96 тисяч гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Підозрюваній доведеться повернути вкрадені у пенсіонерки гроші.

Також їй загрожує покарання від арешту на строк до 6-ти місяців до обмеження або позбавлення волі на строк до 5-ти років.