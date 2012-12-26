Харків. 26 грудня. УНІАН. У Харкові скоєно розбійний напад на ломбард.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про збройний напад на кредитну установу надійшло до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції в місті Харкові від оператора служби «102» вчора, 25 грудня.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Головного управління МВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, Дзержинського РВ ХМУ.

Як повідомили свідки події, 25 грудня близько 18.30 години до приміщення зайшли двоє невідомих. Один з них попросив оформити йому кредит, після чого, нібито, дістав предмет, схожий на пістолет і почав вимагати у касира гроші. Налякана працівниця ломбарду дістала з сейфа 8 тисяч гривень і віддала нападнику. Отримавши гроші, невідомі втекли місця скоєння злочину.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України (розбій).

Працівниками Дзержинського райвідділу проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин.