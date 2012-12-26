У Севастополі знову активізувалися телефонні шахраї – УМВC

Севастополь. 26 грудня. УНІАН. У Севастополі знов активізувалися телефонні шахраї. Лише за останні три дні в місті зафіксовано 55 фактів телефонного шахрайства, пов`язаних з нібито затриманням родичів співробітниками правоохоронних органів за кримінальні правопорушення і пропозиціями заплатити гроші за звільнення від кримінальної відповідальності, повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі.

Більшість громадян, яким подзвонили шахраї, просто поінформували правоохоронців про те, що зловмисники вимагали у них грошей. У той же час 6 севастопольців повірили шахраям і віддали солідні суми грошей.

Найчастіше сума, потрібна зловмисниками, коливається від 8 тис. грн і вище. Часто потерпілі після таких дзвінків зловмисників навіть не телефонують своїм рідним, щоб упевнитися, що з ними все гаразд, зазначили в міліції.

Прокурор міста Ігор Пілат 24 грудня під час оперативної наради за участю керівництва міського управління внутрішніх справ заявив, що ошукані в період з 22 по 24 грудня 6 громадян передали невстановленим громадянам у цілому 14 тис. дол., 4 тис. євро, 32 тис. грн, 100 тис. російських рублів.

За повідомленням прес-служби прокуратури Севастополя, І.Пілат «піддав різкій критиці роботу органів міліції з профілактики і розкриття даного виду злочинів», а також «зобов`язав керівництво УВС України в м. Севастополі щодня підбивати підсумки роботи, при цьому відзначивши ступінь недовіри жителів Севастополя до органів міліції».

Як повідомляв УНІАН, у поточному році в Севастополі, незважаючи на попередження з боку правоохоронних органів, вже не раз траплялися випадки, коли телефонні шахраї, представляючись працівниками міліції, виманювали у громадян гроші в обмін на «звільнення» родичів.