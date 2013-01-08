У Києві троє чоловіків грабували людей у столичному парку КПІ

Київ. 8 січня. УНІАН. Солом’янський районний суд м. Києва засудив до 6 років позбавлення волі трьох злочинців з Фастова, котрі минулого року вчиняли озброєні розбійні напади на відпочивальників у столичному парку біля університету «Київський політехнічний інститут».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району столиці, наприкінці квітня минулого року троє мешканців Фастова приїхали до Києва з метою пограбування людей.

Вночі зловмисники напали на двох хлопців, у яких, погрожуючи пневматичним пістолетом, відібрали банківські картки, студентський квиток, мобільні телефони, гаманець та гроші загальною вартістю понад 3 тис. грн.

За два тижні в тому парку злочинці пограбували молоду пару, у яких відібрали особисті речі вартістю майже 5 тис. грн - мобільні телефони, гроші, сумку, ключі, паспорт. Погрожуючи зброєю, нападники ще зірвали з шиї дівчини золотий ланцюжок з підвіскою, а хлопцю, котрий намагався її захистити, нанесли декілька ударів рукояткою пістолета по голові.

Пізніше один зі злочинців продав мобільний телефон та був відразу ж затриманий правоохоронцями, через декілька днів були затримані і його спільники.

Стосовно членів банди було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій».