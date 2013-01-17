МВС затвердив порядок переведення підрозділів на посилений варіант

Київ, 17 січня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України затвердило новий порядок переведення своїх підрозділів на посилений варіант оперативно-службової діяльності.

Текст відповідного наказу МВС оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з наказом, посилений варіант служби може бути введений на території держави або в окремих її регіонах чи населених пунктах до введення в установленому порядку надзвичайного стану за наявності реальної загрози безпеці або життю громадян, усунення якої є одним із основних завдань міліції.

Зокрема, підрозділи МВС будуть переводитися на посилений варіант роботи у разі повідомлення про обставини, що можуть призвести чи призвели до загострення оперативної обстановки, створити чи створили загрозу життю (здоров’ю) громадян.

Підставами для переведення на посилений режим служби також будуть масові заворушення, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи, міжнаціональні і міжконфесійні конфлікти, блокування або захоплення особливо важливих об’єктів або окремих місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Підрозділи МВС також будуть нести службу у посиленому режимі у разі здійснення терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення, виникнення тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж тощо), а також спроб захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Рішення щодо переведення працівників органів внутрішніх справ на посилений варіант служби ухвалюють міністр внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки, перший заступник, заступник міністра - керівник апарату, заступник міністра (за погодженням з Міністром) - відносно працівників апарату (окремих структурних підрозділів) МВС України, усіх органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ та вищих навчальних закладів МВС України як у масштабі держави, так і в окремих її регіонах.

Переведення на посилений варіант служби органів, які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ, у регіонах здійснюється за попередньою згодою керівництва МВС України, а в разі надзвичайних обставин - негайно, з подальшим повідомленням чергової частини МВС України.