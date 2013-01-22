Жителька Харкова організувала на Подолі бордель

Київ. 22 січня. УНІАН. У Києві міліція затримала жінку, яка організувала у Подільському районі столиці бордель.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, жителька Харкова керувала нелегальним бізнесом дистанційно, переважно за допомогою мережі Інтернет та по телефону.

Оперативники встановили, що 3-кімнатну квартиру на Подолі зловмисниця орендувала на початку січня. Штат повій вона укомплектувала через оголошення в Інтернеті. Дівчата працювали змінами. Більшу частину свого заробітку вони віддавали старшій зміни, а та, в свою чергу, передавала сутенеру. Вартість однієї години сексуальних послуг становила від 500 до 700 гривень.

Відносно затриманої розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво). Чинним законодавством за такі діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.