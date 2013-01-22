Начальник райвідділу міліції вимагав кошти в підлеглих

Тернопіль. 22 січня. УНІАН. Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальні провадження стосовно начальника райвідділу міліції, який вимагав кошти в підлеглих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, кримінальне провадження розпочато за фактом отримання начальником райвідділу для особистих потреб і потреб райвідділу міліції коштів від підпорядкованих йому працівників відділу Державтоінспекції.

Раніше, 27 грудня 2012 року, було відкрито кримінальне провадження за скаргою старшого інспектора відділу ДАІ того ж райвідділу міліції щодо неправомірних дій начальника за нанесення тілесних ушкоджень. Триває слідство.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 364 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень).