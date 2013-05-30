Апеляційний суд залишив вироки у справі Оксани Макар без змін

Апеляційний суд Миколаївської області залишив вироки у справі про вбивство і згвалтування Оксани Макар без змін.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 30 травня, суд не задовольнив вимогу захисту потерпілої сторони засудити до довічного ув’язнення підсудних Максима Присяжнюка і Артема Погосяна й залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Також суд залишив без задоволення апеляцію, подану засудженими.

Зокрема, Присяжнюк і Погосян просили суд закрити проти них кримінальне провадження, стверджуючи, що вони не здійснювали вбивство й згвалтування. Водночас вони визнавали свою провину в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України (приховування злочину).

Третій засуджений - Євген Краснонощок, подаючи апеляцію, звинуватив у вбивстві Макар Присяжнюка, а також заперечував факт згвалтування, стверджуючи, що інтимна близькість була з потерпілою за обопільною згодою.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її й підпалили, намагаючись приховати сліди злочину. За підозрою в скоєнні цього злочину було затримано трьох чоловіків Євгена Kpacнoщока, Артема Пoгocяна і Максима Пpиcяжнюка. Всі троє обвинувачувалися в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Краснощоку, окрім цих двох статей, пред’являлася ще й ч.3 ст. 153 КУ (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).

27 листопада 2012 року Центральний районний суд Миколаєва засудив обвинувачених у вбивстві і згвалтуванні Макар Краснощока - до довічного ув’язнення, Присяжнюка – до 15 років і Погосяна – до 14 років ув’язнення.

Державне обвинувачення не подавало апеляцію, оскільки суд першої інстанції задовольнив усі вимоги держобвинувачення.

Апеляційні скарги на рішення суду в цій справі подала потерпіла сторона в особі матері загиблої дівчини Тетяни Суровицької і всі троє засуджених.

Апеляція мала бути подана протягом 15 днів, однак, розгляд справи в апеляційному суді відбудеться лише через півроку тому, що матеріали справи не надходили до суду.