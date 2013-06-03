Засуджено посадовця Львівського облавтодору

Жовківський районний суд 28 травня присудив посадовцю філії «Жовківська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» штраф в розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів та позбавив на 1,5 роки права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська, посадовець облавтодору, зловживаючи службовим становищем, вніс в акти виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного (“Львів-Рава-Руська”) та місцевого значення (“Ковель-В.Волинський-Червоноград-Жовква”) завідомо неправдиві відомості, чим завищив вартість їх виконання на 122 тис. грн.

Це призвело до незаконних видатків з державного бюджету України.

Відтак судом за вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України його визнано винним та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів громадян та позбавлено права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями строком 1,5 року.

Заподіяні збитки Державному бюджету України відшкодовано у повному обсязі.

Вирок вступив у законну силу.