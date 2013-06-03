Чоловік через ревнощі убив дружину молотком

У місті Запоріжжі у своєму будинку знайдено мертвою 59-річну пенсіонерку. За підозрою у вбивстві затримано чоловіка потерпілої.

З'ясувалося, що він на ґрунті ревнощів молотком убив дружину, після чого намагався покінчити життя самогубством.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.