Мер одного з міст Львівщини вимагав 2,2 млн грн хабара

6 червня правоохоронці Львівщини за вимагання 2,2 млн грн хабара затримали міського голову одного із міст області.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, мер вимагав від підприємця хабар за викуп земельної ділянки під будівництво ливарного заводу.

«Мера затримали вчора під час отримання першої частини хабара – 1 млн грн», – сказав співрозмовник видання.

Водночас, в офіційному повідомленні обласного управління міліції зазначено, що було затримано міського голову, двох його заступників, а також керівника аукціонного центру.



«Посадовці оцінили свої обов’язки у 2,2 млн грн. Вимагали «подяку» за сприяння комерційній структурі у викупі земельної ділянки під будівництво ливарного заводу, наданні переваги під час проведення аукціону зі зниженням самої вартості землі та зменшенням у подальшому удвічі інвестиційного внеску до бюджету міськради», – йдеться у повідомленні.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 5 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органах, на хабарі затримали міського голову міста Миколаєва Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Львівській області на хабарі у 800 тис. грн затримали 34-річного депутата однієї із сільських рад.