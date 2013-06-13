Уряд призначив нового керівника Енергоатому

Кабінет Міністрів України призначив виконуючим обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Микиту Константинова, який до березня цього року був заступником міністра Міненерго.

Про це говориться в оприлюдненому на урядовому порталі розпорядженні Кабміну від 12 червня.

Також Кабмін іншим своїм розпорядженням від 12.06.2013 р. звільнив Віссаріона Кіма від виконання обов'язків президента ДП НАЕК «Енергоатом».

«Звільнити Кіма Віссаріона Володимировича від виконання обов'язків президента Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом», - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Кім був тимчасово усунений з посади. Міністерство внутрішніх справ заявляло, що керівник «Енергоатому» Кім підозрюється в перевищенні службових повноважень в 2008 році.

На думку експертів галузі, виконуючий обов'язки голови «Енергоатому» Кім став заручником боротьби різних груп впливу.

Виконавчий директор з правового забезпечення НАЕК «Енергоатом» Геннадій Барабаш вважає, що кримінальна справа стосовно Кіма є спробою тиску на нього за принципову позицію з відстоювання інтересів «Енергоатому».

Кім був призначений виконуючим обов'язки голови НАЕК «Енергоатом» 20 серпня 2012 року.

З 2007 року Кім обіймав посаду генерального директора Южно-Української АЕС. З кінця 2004 року по грудень 2006 року він працював на посаді віце-президента і виконавчого директора цієї держкомпанії.