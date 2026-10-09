Ми готові прийняти стільки українців, скільки потрібно, щоб вони були в безпеці, - Санду

Окрім допомоги біженцям, Молдова активно сприяє логістиці та економічній стійкості України.

Президентка Майя Санду заявила, що Молдова готова прийняти будь-яку кількість українських біженців під час цієї зими, щоб гарантувати їм безпеку. Про це йдеться в її заяві під час виступу на Молдовському форумі безпеки, яка опублікована на сайті.

Санду наголосила, що Молдова продовжує підтримувати Україну та залишається її надійним партнером.

Вона навела дані, що з початку повномасштабного вторгнення до Молдови прибуло понад мільйон громадян України, з яких близько 100 тисяч знайшли в країні свій дім.

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Наголошується, що уряд Молдови готується надавати прихисток і надалі, якщо зимовий період буде складним.

"Якщо ця зима в Україні виявиться такою ж важкою, як усі очікують, ми готові прийняти стільки, скільки потрібно, щоб вони були в безпеці", - запевнила Санду.

Вказується, що окрім допомоги біженцям, Молдова активно сприяє логістиці та економічній стійкості України.

Зокрема, Кишинів надав залізничні та автомобільні дороги для українського експорту після блокування Чорного моря, забезпечує транзит газу через свою територію завдяки "Вертикальному коридору", знизив транзитні збори як для зерна, так і для палива.

За словами Санду, безпека Молдови безпосередньо пов'язана з безпекою України. Зараз столиця цієї країни стикається зі зростанням гібридних загроз та регулярними порушеннями свого повітряного простору.

Наводяться дані, що лише за останній тиждень було зафісовано 9 порушень кордону російськими безпілотниками, а у вересні їхня кількість перевищила 20.

В заяві наголошується, що уламки безпілотників вже призводили до жертв на прикордонних пунктах, а удари по українській інфраструктурі завдавали шкоди водопостачанню та електромережам Молдови.

Водночас, Росія веде когнітивну війну через анонімні Telegram-канали. Вона намагається залякати громадян та підірвати довіру до державних інституцій. Зокрема, в цих повідомленнях йдеться, що небезпека полягає в наданні допомоги Україні й нібито що армія Молдови готується до чужої війни.

"Молдова залишається частиною "Коаліції охочих" та підтримує створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ", - йдеться в заяві.

Окрім цього, уряд країни суворо стежить за тим, щоб її територія не використовувалася для обходу міжнародних санкцій проти Росії.

На думку Санду, найсильнішою гарантією безпеки для регіону є членство Молдови в Європейському Союзі, а стійкість України - це ключова запорука миру на всьому континенті.

Атаки РФ на Київ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович висловив думку, що хоча кияни дуже незадоволені постійними російськими атаками, але це не свідчить про їхній масований виїзд з міста. Водночас соціолог зауважив, що ситуація в Києві зараз вирізняється більшою кількістю повітряних загроз і постійними обстрілами. Він вважає, що на сьогодні ці загрози дещо стихли порівняно з тим, що відбувалося наприкінці серпня - на початку вересня та впродовж вересня. Антипович припустив, що залишити Київ можуть ті, в кого є можливість і з погляду фінансового забезпечення, і щодо дистанційної роботи.

Також ми писали, що за останні три дні Росія шість разів атакувала мости в Києві. Споруди все ще стоять, але пошкодження та загроза нових атак змусили місцеву владу обмежити або зупинити рух на п’яти з шести автомобільних мостів столиці. В NYT констатували, що це серйозно порушило повсякденне життя найбільшого міста України. Багато мешканців Києва щодня добираються між переважно житловим східним берегом, де мешкає приблизно мільйон людей, та західним берегом, де розташована більшість урядових установ і підприємств. Мета, за словами українських офіційних осіб та військових експертів, полягає в тому, щоб зруйнувати економіку України.

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